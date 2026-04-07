«Питтсбург» вызвал российского вратаря Сергея Мурашова из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. В обратном направлении отправился голкипер Тейлор Готье. Ближайший матч «Питтсбург» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 10 апреля.

В текущем сезоне у Мурашова 23 победы в 35 играх за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,13.

В НХЛ 22-летний вратарь провёл пять матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.

Мурашов был выбран «Пингвинз» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Сергей находится на контракте новичка, который рассчитан до 30 июня 2027 года.