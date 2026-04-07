Алексей Кудашов рассказал, как получил предложение возглавить «Автомобилист»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, как получил предложение возглавить екатеринбургский клуб. Ранее специалист с 2021 по конец 2025 года возглавлял московское «Динамо».

— Как появился вариант с «Автомобилистом» и кто его предложил?

— Поступил, как это обычно бывает, звонок от руководства клуба. Долго не размышлял, всё получилось достаточно быстро, договорились и решили вопрос за несколько дней.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность всему екатеринбургскому клубу, что в нём доверились мне и обратили на меня внимание. Горд стать частью «Автомобилиста» и работать в этой системе.

— Контракт на два сезона — это обоюдное решение?

— Да, всё правильно. Это желание и решение обеих сторон, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.