Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не участвовал в тренировке команды во вторник. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X. Также тренировку пропустил американский вратарь Чарли Линдгрен. Сообщается, что обоим игрокам предоставили день отдыха.

Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (928). Также 40-летний форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф (1005), уступая только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (1016).

Последний матч «Вашингтон» провёл 6 апреля, разгромно уступив на выезде «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:8). Следующую игру столичный клуб проведёт в ночь на 9 апреля в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».