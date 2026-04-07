Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не участвовал в тренировке команды во вторник. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X. Также тренировку пропустил американский вратарь Чарли Линдгрен. Сообщается, что обоим игрокам предоставили день отдыха.

Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (928). Также 40-летний форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф (1005), уступая только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (1016).

Последний матч «Вашингтон» провёл 6 апреля, разгромно уступив на выезде «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:8). Следующую игру столичный клуб проведёт в ночь на 9 апреля в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android