Кудашов — о тренерском штабе: будем обсуждать с руководством, всё решается совместно

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов заявил, что обсудит с руководством екатеринбургского клуба кандидатов в тренерский штаб. Специалист подписал с «Автомобилистом» контракт сроком на два года.

— Когда и как будете определяться со своим тренерским штабом?

— Как и в любой команде, всё решается совместно, поэтому будем обсуждать вместе с руководством. Конкретика появится позже.

— По игрокам и комплектации — аналогично?

— Да, тоже будем всё решать совместно. Позднее всё подробно обсудим и приступим к активной работе, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.