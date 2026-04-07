Кудашов: хочется поставить «Автомобилисту» быстрый, красивый, энергичный, зрелищный хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов заявил, что планирует поставить команде быстрый и зрелищный хоккей.

— Для вас этот новый вызов интересен?

— Скажу больше: он для меня очень интересный.

— Какой хоккей вы хотите поставить «Автомобилисту»?

— Конечно, хочется поставить команде быстрый, красивый, энергичный, зрелищный хоккей. Но не будем забывать, что на первом месте всегда стоит результат. Нам хочется порадовать зрителей, чтобы люди были довольны нашей игрой, видели больше воспитанников в системе клуба.

— Задачу по результату, как вы верно заметили, никто не отменял.

— Вот именно, поэтому, как и везде, перед нами будет стоять задача, которую хотелось бы выполнить, и мы будем стремиться к этому. В то же время, повторюсь, не будем забывать про яркий и зрелищный хоккей, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.