Бывший тренер СКА: Роман Ротенберг готов справиться с работой президента ИИХФ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поздравил члена совета директоров московского «Динамо» Романа Ротенберга с днём рождения. Сегодня, 7 апреля, первому вице-президенту ФХР исполнилось 45 лет.

«От всей души поздравляю Романа Борисовича с днём рождения. Он очень много делает для развития хоккея не только в Петербурге, но и во всей стране. Он выполняет большой объём работы в Федерации хоккея России. Хотелось бы, чтобы он не останавливался и двигался дальше.

Роман Борисович готов справиться и с работой президента ИИХФ, потому что Тардиф с ней не справился. Но мне бы хотелось, чтобы Ротенберг продолжил работу тренером, потому что он ещё не до конца себя реализовал в этой профессии. Но если он будет вместо Тардифа, то мы будем только рады», – цитирует Черкаса «Советский спорт».

Напомним, ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.