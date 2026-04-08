Андрей Назаров назвал главных претендентов на Кубок Гагарина — 2026

Известный тренер Андрей Назаров назвал главных претендентов на Кубок Гагарина — 2026 и отметил высокую конкуренцию в матчах плей-офф КХЛ.

«Уже на сегодня запланирован старт второго раунда плей-офф КХЛ. Круг претендентов сужается, всё-таки звёздные имена и титулованные клубы дают о себе знать: «Металлург», «Локомотив», «Авангард», ЦСКА, «Ак Барс» — претенденты на главный трофей в целом ясны. С интересом последим за всеми сериями, не будем исключать и неожиданных результатов. Конкуренция очень высокая.

В свою очередь в Северной Америке на финишной прямой концовка регулярного чемпионата НХЛ. Не за горами межсезонье, начнутся торги по контрактам игроков, расценки гуляют то вверх, то вниз. Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг. Но у нас свой путь: наши хоккеисты, включая главных звёзд лиги, тащат свои команды в Кубке Гагарина на радость многочисленных болельщиков. За КХЛ следят уже не только в России, а во всей Европе», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

