Кудашов — о Екатеринбурге: в городе шикарные условия, здесь любят хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов заявил, что в екатеринбургском клубе предоставлены шикарные условия для работы.

— Что можете сказать о Екатеринбурге?

— В городе шикарные условия, здесь любят хоккей. Есть новая современная арена, на которой очень приятно играть. Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Уверен, что мы будем постоянно встречаться, общаться и идти вместе к поставленной цели.

— Алексей Николаевич, скажите честно: вы соскучились по работе?

— По хоккею я не скучал, потому что никуда из него не уходил. Каждый день на тренировках, режим тот же. Постоянно смотрел игры, следил за всеми сериями плей-офф, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.