Кудашов — о дебютной работе на Востоке КХЛ: не думаю, что есть какая-то большая разница

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов заявил, что не видит разницы в работе в клубах Западной и Восточной конференции КХЛ. Специалист с 2021 по конец 2025 года возглавлял московское «Динамо».

— Вы впервые будете работать в клубе Восточной конференции.

— Вы верно заметили. Но я не думаю, что есть какая-то большая разница. Мы все живём в одной большой стране, в целом ничего особенного в работе в клубе с Востока нет. Наоборот, Екатеринбург, по сути, располагается в самом центре России, поэтому у нас будут приблизительно равномерные перелёты во все стороны, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.