Алексей Кудашов рассказал, как будет решать бытовые вопросы в «Автомобилисте»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о предстоящих бытовых хлопотах при переезде в Екатеринбург.

— Бытовой вопрос с переездом уже решили, семью возьмёте с собой?
— Если взять статистику, то я всегда везде езжу с семьёй (смеётся). Посмотрим, конечно. Дети вырастают, у всех свои интересы, младший сын, вслед за старшим, тоже играет в хоккей. Я в ближайшее время полечу в Екатеринбург, нужно заниматься планированием на сезон и рутинной для тренера работой. Выстраивать предсезонку, посмотреть на молодёжь, на игры «Горняка-УГМК» и «Авто». Я интересуюсь всем хоккеем, полностью погружён в него.

— С менеджментом тоже встретитесь?
— Да, с руководством, с тренерами, с игроками. В общем, стандартная работа главного тренера. Тем более когда речь идёт о послесезонном периоде для главной команды. Но и про остальные клубы нашей системы никто забывать не собирается, – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате»:
«По хоккею не скучал, я из него никуда не уходил». Интервью с Кудашовым в «Автомобилисте»
