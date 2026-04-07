Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оштрафован на $ 2 тыс. за симуляцию

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оштрафован на $ 2 тыс. за симуляцию в матче с «Коламбус Блю Джекетс», объявила пресс-служба НХЛ. Мичков был удалён за приукрашивание, а защитник «Коламбуса» Данте Фаббро получил малый штраф за удар клюшкой. Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам.

Правило НХЛ призвано привлечь внимание к игрокам (и командам), которые неоднократно симулируют и приукрашивают игру, пытаясь получить штраф. За первое нарушение полагается предупреждение, за последующие — прогрессирующая шкала штрафов.

Мичков получил предупреждение после инцидента в матче с «Баффало Сэйбрз» 3 декабря. Второе нарушение повлекло за собой штраф в размере $ 2 тыс.