«Воплощение детской мечты». Илья Протас поделился эмоциями от предстоящего дебюта в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас поделился эмоциями от предстоящего дебютного матча в НХЛ. 19-летний белорусский форвард был вызван из АХЛ и примет участие в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт в ночь на 9 апреля.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это воплощение детской мечты. Это просто невероятно. Я ни на секунду не мог в это поверить. Меня немного трясло. Это, безусловно, особенное событие. Я с нетерпением жду завтрашнего дня», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.
Протас набрал наибольшее количество очков в команде — 62 (28 голов, 34 передачи) в 66 играх за «Херши» в этом сезоне. Среди всех игроков АХЛ Протас занимает шестое место по очкам, делит шестое место по голам и седьмое — по голам в большинстве (10).
Комментарии
- 7 апреля 2026
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:30
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:22
-
15:49
-
15:30
-
15:14
-
14:52
-
14:30
-
14:19
-
14:10
-
13:44
-
13:20
-
13:09
-
13:01
-
12:56
-
12:51
-
12:46
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:00
-
11:45