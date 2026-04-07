Главная Хоккей Новости

«Воплощение детской мечты». Илья Протас поделился эмоциями от предстоящего дебюта в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас поделился эмоциями от предстоящего дебютного матча в НХЛ. 19-летний белорусский форвард был вызван из АХЛ и примет участие в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт в ночь на 9 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
«Это воплощение детской мечты. Это просто невероятно. Я ни на секунду не мог в это поверить. Меня немного трясло. Это, безусловно, особенное событие. Я с нетерпением жду завтрашнего дня», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

Протас набрал наибольшее количество очков в команде — 62 (28 голов, 34 передачи) в 66 играх за «Херши» в этом сезоне. Среди всех игроков АХЛ Протас занимает шестое место по очкам, делит шестое место по голам и седьмое — по голам в большинстве (10).

