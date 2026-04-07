«В это трудно поверить». Алексей Протас — об игре в НХЛ с младшим братом Ильёй

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о предстоящем матче НХЛ со своим младшим братом Ильёй. 19-летний белорусский форвард был вызван из АХЛ и примет участие в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт в ночь на 9 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Он очень трудолюбивый парень и абсолютно этого заслуживает. Он заслужил этот шанс, и, надеюсь, воспользуется им в полной мере.

Сейчас в это трудно поверить. Честно говоря, одно дело быть вместе на льду или в тренажёрном зале, проходить тренировочный лагерь… но играть вместе — это невероятное чувство, я так счастлив. Я просто стараюсь оставаться сосредоточенным. Это нереально», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

Протас набрал наибольшее количество очков в команде — 62 (28 голов, 34 передачи) в 66 играх за «Херши» в этом сезоне. Среди всех игроков АХЛ Протас занимает шестое место по очкам, делит шестое место по голам и седьмое — по голам в большинстве (10).