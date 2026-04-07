«Динамо-Шинник» впервые в клубной истории вышло в 1/4 финала Кубка Харламова. Белорусский клуб обыграл московское «Динамо» со счётом 3-1 в серии. Вратарь белорусского клуба Евгений Прохоров оформил второй «сухарь» подряд.

Клуб из Бобруйска впервые в истории преодолел барьер первого раунда плей-офф и вышел в 1/4 финала. В четвертьфинале «Динамо-Шинник» встретится с победителем регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги ярославским «Локо». По итогам регулярки «Динамо-Шинник» заняло седьмое место в Западной конференции.

Примечательно, что команды системы московского «Динамо» одержали лишь одну победу в матчах плей-офф КХЛ и МХЛ.