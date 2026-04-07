Главный тренер «Сочи» ответил, с чем связано отсутствие стабильности в результатах команды

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов ответил на вопрос, с чем связано отсутствие стабильности в результатах команды.

«Стабильность – признак мастерства, рациональных и правильных действий. Нужно не допускать провалы, невзирая на физическое состояние. Самое главное то, как команда реагирует на поражения. По ходу сезона мы серьёзно разговаривали с ребятами, доносили, что в первую очередь нельзя разваливаться. Мы играем для болельщиков, и они это понимали. Потом были хорошие победы, как и после матча с «Сибирью». Игра со СКА, которая закончилась в «Ледовом» со счётом 2:1 после 1:10, – это опыт», — цитирует Михайлова пресс-служба клуба.