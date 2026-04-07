Сегодня, 7 апреля, прошли семь матчей плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф МХЛ на 7 апреля 2026 года:
«Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы» — 2:4;
«Белые Медведи» – «Стальные Лисы» — 1:0;
«Авто» – «Толпар» — 2:5;
«Чайка» – «Ирбис» — 2:3 2ОТ;
«Красная Армия» – «СКА-1946» — 5:2;
«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М — 2:0;
Академия Михайлова – МХК «Спартак» — 1:5.
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;
МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-3;
«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-2;
МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 3-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 2-1;
«Толпар» — «Авто» — 1-2;
«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-1;
«Ирбис» — «Чайка» — 1-2.
Напомним, серии проводятся до трёх побед.