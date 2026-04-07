Результаты матчей плей-офф МХЛ на 7 апреля 2026 года

Сегодня, 7 апреля, прошли семь матчей плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 7 апреля 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы» — 2:4;

«Белые Медведи» – «Стальные Лисы» — 1:0;

«Авто» – «Толпар» — 2:5;

«Чайка» – «Ирбис» — 2:3 2ОТ;

«Красная Армия» – «СКА-1946» — 5:2;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М — 2:0;

Академия Михайлова – МХК «Спартак» — 1:5.

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-3;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-2;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 3-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 2-1;

«Толпар» — «Авто» — 1-2;

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-1;

«Ирбис» — «Чайка» — 1-2.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.