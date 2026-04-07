«Система работает!» Губерниев поздравил Романа Ротенберга с днём рождения

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил члена совета директоров московского «Динамо» Романа Ротенберга с днём рождения. Сегодня, 7 апреля, первому вице-президенту ФХР исполнилось 45 лет.

«С днём рождения поздравляю блестящего Романа Ротенберга! Прекрасного знатока хоккея, талантливого тренера! Система работает! «Красная машина» всех победит!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ротенберг занимал должности вице-президента, генерального менеджера и главного тренера клуба СКА. Также он является первым вице-президентом Федерации хоккея России и с июля 2025 года вошёл в совет директоров московского «Динамо».