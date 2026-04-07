Крикунов: не уверен, что Кудашов что-то сделает в «Автомобилисте»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о том, что Алексей Кудашов сменил Николая Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста». Ранее специалист с 2021 по конец 2025 года возглавлял московское «Динамо».

«Не уверен, что Кудашов что-то сделает. В клубе много взрослых хоккеистов, которые не отрабатывают необходимое, нужна большая перестройка. Не знаю, сможет ли Кудашов провести эту перестройку за два года, потому что в «Динамо» за четыре года он ничего не перестроил. Вертикаль есть, всё можно сделать, остальное будет зависеть от работы», – цитирует Крикунова Metaratings.ru.