Быков: Кучеров — настоящий голеадор и хороший пример для молодёжи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки 400 шайб в НХЛ.

«Великолепный результат! Никита – настоящий голеадор и хороший пример для молодёжи, особенно нашей. Он показывает, как нужно добиваться результата. Человек штампует голы. Каждый год он справляется с задачей быть лидером команды и вести партнёров за собой.

Его роль – это выигрывать матчи и забивать голы, что он хорошо делает. Такие игроки всегда ставят для себя максимальные задачи. Уверен, что он побьёт ещё не один рекорд. Желаю ему успехов, удачи и аппетита от забитых голов», – цитирует Быкова Metaratings.ru.

Всего в 874 играх за карьеру в лиге на счету Кучерова 1120 (400+720) очков.