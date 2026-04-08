Ассистентский дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центр (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе хозяев единственную шайбу забросил Коди Гласс.

В составе гостей по дублю записали на свой счёт Тревор Зеграс и Тайсон Фёрстер, а также Ник Силер. У российского нападающего Матвея Мичкова две результативные передачи.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Детройт Ред Уингз».