Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз, результат матча 8 апреля 2026, счет 4:3 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» по буллитам обыграл «Флориду», у Демидова гол, Тарасов совершил 29 сейвов
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Белл-центре» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Себранго) – 09:23     1:1 Демидов (Кофилд, Слафковски) – 20:54 (pp)     1:2 Рейнхардт (Канин, Джонс) – 33:43     2:2 Дано (Добсон, Энгстрём) – 46:22     2:3 Луостаринен (Форслинг, Боквист) – 47:49     3:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:39     4:3 Кофилд – 65:00    

На счету российского нападающего «Канадиенс» Ивана Демидова заброшенная шайба. Ещё один гол у Филлипа Дано.

В составе гостей голами отметились Картер Вераге, Коул Рейнхардт, Ээту Луостаринен и Ник Судзуки

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отыграл весь матч и отразил 29 бросков (90.63%). Его соотечественник, одноклубник и коллега по амплуа Сергей Бобровский был в заявке, но на льду не появился.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android