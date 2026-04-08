«Монреаль» по буллитам обыграл «Флориду», у Демидова гол, Тарасов совершил 29 сейвов

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Белл-центре» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

На счету российского нападающего «Канадиенс» Ивана Демидова заброшенная шайба. Ещё один гол у Филлипа Дано.

В составе гостей голами отметились Картер Вераге, Коул Рейнхардт, Ээту Луостаринен и Ник Судзуки

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отыграл весь матч и отразил 29 бросков (90.63%). Его соотечественник, одноклубник и коллега по амплуа Сергей Бобровский был в заявке, но на льду не появился.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз».