«Тампа» проиграла в гостях «Оттаве», у Кучерова результативная передача

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе хозяев шайбы забросили Джордан Спенс, Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон (2), Тим Штюцле и Шейн Пинто.
В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Пол и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистом.
Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметился. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский на льду не появился.
В следующей встрече «Оттава Сенаторз» сыграет дома с «Флоридой Пантерз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс».
- 8 апреля 2026
