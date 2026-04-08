Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 8 апреля 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» проиграла в гостях «Оттаве», у Кучерова результативная передача
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
1:0 Спенс (Ткачук, Штюцле) – 35:46     1:1 Пол (Перри, Кучеров) – 38:23     2:1 Зеттерлунд (Ткачук, Кротти) – 42:45     3:1 Сандерсон (Штюцле, Ткачук) – 44:39     3:2 Перри (Макдона, Пол) – 50:35     4:2 Штюцле (Козенс, Батерсон) – 52:51 (pp)     5:2 Сандерсон (Ткачук, Батерсон) – 53:04 (pp)     6:2 Пинто – 56:41 (sh)    

В составе хозяев шайбы забросили Джордан Спенс, Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон (2), Тим Штюцле и Шейн Пинто.

В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Пол и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистом.

Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметился. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский на льду не появился.

В следующей встрече «Оттава Сенаторз» сыграет дома с «Флоридой Пантерз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Ассистентский дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть в гостях «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android