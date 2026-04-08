Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз – Бостон Брюинз, результат матча 8 апреля 2026, счет 6:5 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон», у Никишина и Задорова три очка
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Арвидссон) – 04:40     1:1 Свечников (Никишин, Уокер) – 10:04     2:1 Миллер (Стаал) – 11:38     2:2 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 13:36     2:3 Гики (Пастрняк, Задоров) – 17:25     3:3 Стэнковен (Холл, Блейк) – 25:17 (pp)     4:3 Каррье (Мартинук) – 27:20     5:3 Холл (Блейк, Уокер) – 28:33     5:4 Гики (Задоров, Макэвой) – 38:50     5:5 Заха (Макэвой, Арвидссон) – 52:33     6:5 Славин (Ахо, Свечников) – 61:13    

Российский нападающий Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и ассистом. Помимо него голы записали на свой счет К'Андре Миллер, Логан Стэнковен, Уильям Каррье, Тейлор Холл и Джейккоб Славин. Александр Никишин (Россия) сделал результативную передачу.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм, Морган Гики (3) и Павел Заха. Никита Задоров (Россия) записал на свой счёт две результативные передачи.

Российский нападающий Марат Хуснутдинов очков не набрал.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 10 апреля. «Бостон Брюинз» встретится дома с «Бостон Брюинз» 11 апреля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android