Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон», у Никишина и Задорова три очка

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и ассистом. Помимо него голы записали на свой счет К'Андре Миллер, Логан Стэнковен, Уильям Каррье, Тейлор Холл и Джейккоб Славин. Александр Никишин (Россия) сделал результативную передачу.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм, Морган Гики (3) и Павел Заха. Никита Задоров (Россия) записал на свой счёт две результативные передачи.

Российский нападающий Марат Хуснутдинов очков не набрал.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 10 апреля. «Бостон Брюинз» встретится дома с «Бостон Брюинз» 11 апреля.