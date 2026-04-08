Детройт Ред Уингз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 8 апреля 2026, счет 3:4 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Детройт», у Марченко передача
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Хайнен (Марчмент) – 02:06     1:1 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 10:27 (pp)     2:1 Фолк (Ларкин, Шьяро) – 26:27     2:2 Веренски (Матейчук, Гривз) – 30:59 (pp)     3:2 Фолк (Дебринкэт, Копп) – 55:14     3:3 Фантилли (Веренски, Марченко) – 59:43     3:4 Веренски – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Ларкин и Джастин Фолк (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Дэнтон Хайнен, Зак Веренски и Адам Фантилли. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился ассистом.

Решающий буллит реализовал Зак Веренски.

Российский защитник гостей Иван Проворов очков не набрал.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз».

