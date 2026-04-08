«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Детройт», у Марченко передача
В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Хайнен (Марчмент) – 02:06 1:1 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 10:27 (pp) 2:1 Фолк (Ларкин, Шьяро) – 26:27 2:2 Веренски (Матейчук, Гривз) – 30:59 (pp) 3:2 Фолк (Дебринкэт, Копп) – 55:14 3:3 Фантилли (Веренски, Марченко) – 59:43 3:4 Веренски – 65:00
В составе хозяев шайбы забросили Дилан Ларкин и Джастин Фолк (2).
В составе гостей голы записали на свой счёт Дэнтон Хайнен, Зак Веренски и Адам Фантилли. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился ассистом.
Решающий буллит реализовал Зак Веренски.
Российский защитник гостей Иван Проворов очков не набрал.
В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз».
Материалы по теме
- 8 апреля 2026
-
06:18
-
06:05
-
05:48
-
05:37
-
05:00
-
04:58
-
04:56
-
04:48
-
04:32
- 7 апреля 2026
-
23:50
-
23:35
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:30
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:22
-
15:49
-
15:30