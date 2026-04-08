«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Детройт», у Марченко передача

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Ларкин и Джастин Фолк (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Дэнтон Хайнен, Зак Веренски и Адам Фантилли. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился ассистом.

Решающий буллит реализовал Зак Веренски.

Российский защитник гостей Иван Проворов очков не набрал.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз».