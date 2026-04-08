Даллас Старз – Калгари Флэймз, результат матча 8 апреля 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» в овертайме одолел «Калгари»
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грицковян (Харли, Лундквист) – 24:30     1:1 Фараби (Клапка, Мяяття) – 32:38     1:2 Шарангович (Клапка, Уайтклауд) – 38:52     1:3 Парек (Коронато, Гридин) – 40:26 (pp)     2:3 Джонстон (Рантанен) – 41:16     3:3 Робертсон (Дюшейн, Майерс) – 44:51     4:3 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 63:39 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Грицковян и Джейсон Робертсон, дубль на счету Уайатта Джонстона. Российский защитник Илья Любушкин в этом матче запомнился только удалением.

У гостей шайбы забросили Джоэль Фараби, Зейн Парек и беларусский форвард Егор Шарангович.

Следующие встречи обе команды проведут 10 апреля: «Даллас Старз» сыграет с «Миннесотой Уайлд» дома, а «Калгари Флэймз» встретится с «Колорадо Эвеланш» в гостях.

