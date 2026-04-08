«Даллас» в овертайме одолел «Калгари»
В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грицковян (Харли, Лундквист) – 24:30 1:1 Фараби (Клапка, Мяяття) – 32:38 1:2 Шарангович (Клапка, Уайтклауд) – 38:52 1:3 Парек (Коронато, Гридин) – 40:26 (pp) 2:3 Джонстон (Рантанен) – 41:16 3:3 Робертсон (Дюшейн, Майерс) – 44:51 4:3 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 63:39 (pp)
В составе хозяев шайбы забросили Джастин Грицковян и Джейсон Робертсон, дубль на счету Уайатта Джонстона. Российский защитник Илья Любушкин в этом матче запомнился только удалением.
У гостей шайбы забросили Джоэль Фараби, Зейн Парек и беларусский форвард Егор Шарангович.
Следующие встречи обе команды проведут 10 апреля: «Даллас Старз» сыграет с «Миннесотой Уайлд» дома, а «Калгари Флэймз» встретится с «Колорадо Эвеланш» в гостях.
