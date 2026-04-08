«Даллас» в овертайме одолел «Калгари»

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Грицковян и Джейсон Робертсон, дубль на счету Уайатта Джонстона. Российский защитник Илья Любушкин в этом матче запомнился только удалением.

У гостей шайбы забросили Джоэль Фараби, Зейн Парек и беларусский форвард Егор Шарангович.

Следующие встречи обе команды проведут 10 апреля: «Даллас Старз» сыграет с «Миннесотой Уайлд» дома, а «Калгари Флэймз» встретится с «Колорадо Эвеланш» в гостях.