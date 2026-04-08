Миннесота Уайлд – Сиэтл Кракен, результат матча 8 апреля 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Сиэтл», у Тренина ассист, Капризов без очков
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Монтур (Какко, Шварц) – 10:23     1:1 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон) – 11:57     1:2 Ларссон (Стивенсон) – 13:10     2:2 Фолиньо (Тренин) – 20:38     3:2 Тарасенко (Хартман, Сперджен) – 32:46     4:2 Юханссон (Болди, Эрикссон Эк) – 46:49     5:2 Эрикссон Эк – 57:17    

В составе хозяев шайбы забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон, Йоэль Эрикссон Эк и российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Яков Тренин (Россия) сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брэндон Монтур и Адам Ларссон.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Даллас Старз», а «Сиэтл Кракен» встретится дома с «Вегас Голден Найтс».

