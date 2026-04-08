Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Сиэтл», у Тренина ассист, Капризов без очков
Поделиться
В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Монтур (Какко, Шварц) – 10:23 1:1 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон) – 11:57 1:2 Ларссон (Стивенсон) – 13:10 2:2 Фолиньо (Тренин) – 20:38 3:2 Тарасенко (Хартман, Сперджен) – 32:46 4:2 Юханссон (Болди, Эрикссон Эк) – 46:49 5:2 Эрикссон Эк – 57:17
В составе хозяев шайбы забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон, Йоэль Эрикссон Эк и российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Яков Тренин (Россия) сделал ассист.
В составе гостей голы записали на свой счёт Брэндон Монтур и Адам Ларссон.
Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Даллас Старз», а «Сиэтл Кракен» встретится дома с «Вегас Голден Найтс».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
06:18
-
06:05
-
05:48
-
05:37
-
05:00
-
04:58
-
04:56
-
04:48
-
04:32
- 7 апреля 2026
-
23:50
-
23:35
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:30
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:22
-
15:49
-
15:30