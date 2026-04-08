Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Сиэтл», у Тренина ассист, Капризов без очков

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон, Йоэль Эрикссон Эк и российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Яков Тренин (Россия) сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брэндон Монтур и Адам Ларссон.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Даллас Старз», а «Сиэтл Кракен» встретится дома с «Вегас Голден Найтс».