Сент-Луис Блюз – Колорадо Эвеланш, результат матча 8 апреля 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом». У Маккиннона — ассист
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась поражением хозяев со счётом 1:3.

08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Тэйвз, Малински) – 16:11     0:2 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 19:32     0:3 Ничушкин (Нельсон) – 21:40 (sh)     1:3 Томас (Линдштейн, Снаггеруд) – 35:38    

В составе победителей дубль на счету российского нападающего Валерия Ничушкина. Мартин Нечас забросил шайбу с передачи Натана Маккиннона.

Хозяева смогли поразить ворота соперника только один раз — отличился Роберт Томас. Российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Виннипег Джетс », а «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз».

