Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом». У Маккиннона — ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась поражением хозяев со счётом 1:3.

В составе победителей дубль на счету российского нападающего Валерия Ничушкина. Мартин Нечас забросил шайбу с передачи Натана Маккиннона.

Хозяева смогли поразить ворота соперника только один раз — отличился Роберт Томас. Российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Виннипег Джетс », а «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз».