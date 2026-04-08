Александр Никишин установил рекорд «Каролины» в 21 веке

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5. Российский хоккеист «Харрикейнз» Александр Никишин сделал в этом матче ассист и стал самым результативным защитником‑новичком клуба в 21 веке. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Арвидссон) – 04:40     1:1 Свечников (Никишин, Уокер) – 10:04     2:1 Миллер (Стаал) – 11:38     2:2 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 13:36     2:3 Гики (Пастрняк, Задоров) – 17:25     3:3 Стэнковен (Холл, Блейк) – 25:17 (pp)     4:3 Каррье (Мартинук) – 27:20     5:3 Холл (Блейк, Уокер) – 28:33     5:4 Гики (Задоров, Макэвой) – 38:50     5:5 Заха (Макэвой, Арвидссон) – 52:33     6:5 Славин (Ахо, Свечников) – 61:13    

Никишин набрал в текущем сезоне 31 очко (11 голов и 20 передач).

По информации источника, это второй результат среди защитников-дебютантов за всю историю франшизы, а также лучший показатель для новичков с тех пор, как «Каролина» переехала в Роли в 1997 году. Выше — только достижение Брэда Шоу, который в сезоне‑1989/90, ещё выступая за «Хартфорд Уэйлерс» (предшественника «Харрикейнз»), набрал 35 очков (3 гола + 32 передачи).

Александр Никишин присоединился к «Каролине» из петербургского СКА в апреле 2025 года.

