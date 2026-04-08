Александр Никишин установил рекорд «Каролины» в 21 веке

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5. Российский хоккеист «Харрикейнз» Александр Никишин сделал в этом матче ассист и стал самым результативным защитником‑новичком клуба в 21 веке. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.
Никишин набрал в текущем сезоне 31 очко (11 голов и 20 передач).
По информации источника, это второй результат среди защитников-дебютантов за всю историю франшизы, а также лучший показатель для новичков с тех пор, как «Каролина» переехала в Роли в 1997 году. Выше — только достижение Брэда Шоу, который в сезоне‑1989/90, ещё выступая за «Хартфорд Уэйлерс» (предшественника «Харрикейнз»), набрал 35 очков (3 гола + 32 передачи).
Александр Никишин присоединился к «Каролине» из петербургского СКА в апреле 2025 года.
