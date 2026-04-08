Коннор Макдэвид обогнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот». На момент написания новости счёт в игре 4:4 — идёт третий период. Эти набранные очки позволили хоккеисту выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона и обойти российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который отметился результативной передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:6).

В активе Макдэвида теперь 128 (44+84) очков в 78 матче. У Кучерова — 127 (43+84) очков в 72-х матчах.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 123 (51+72) очка в 76 играх.