Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Коннор Макдэвид обогнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Макдэвид обогнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот». На момент написания новости счёт в игре 4:4 — идёт третий период. Эти набранные очки позволили хоккеисту выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона и обойти российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который отметился результативной передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:6).

В активе Макдэвида теперь 128 (44+84) очков в 78 матче. У Кучерова — 127 (43+84) очков в 72-х матчах.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 123 (51+72) очка в 76 играх.

