Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юта Маммот – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 8 апреля 2026, счет 6:5 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Подколзина и два очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» обыграть «Юту»
Комментарии

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петерка (Коул, Карконе) – 01:53     1:1 Лазар (Хенрик, Экхольм) – 02:04     1:2 Макдэвид (Бушар, Джерри) – 08:56 (pp)     1:3 Ньюджент-Хопкинс (Капанен) – 14:43     2:3 Шмальц (Келлер, Круз) – 30:28     3:3 Кули (Гюнтер, Дурзи) – 35:19     3:4 Подколзин (Нурс, Макдэвид) – 36:06     4:4 Шмальц (Марино, Керфут) – 39:24 (sh)     4:5 Дак (Фредерик, Дикинсон) – 42:09     5:5 Керфут (Дурзи, Карконе) – 52:56     6:5 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 60:33 (pp)    

В составе гостей шайбы забросили российский форвард Василий Подколзин, Кёртис Лазар, Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Дак. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился голом и ассистом.

В составе хозяев голы записали на свой счёт Джон-Джейсон Петерка, Ник Шмальц, Логан Кули, Ник Шмальц, Александр Керфут и Клейтон Келлер.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Маммот» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 10 апреля. «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 9 апреля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Коннор Макдэвид обогнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android