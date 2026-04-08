Гол Подколзина и два очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» обыграть «Юту»

В ночь с 7 на 8 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе гостей шайбы забросили российский форвард Василий Подколзин, Кёртис Лазар, Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Дак. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился голом и ассистом.

В составе хозяев голы записали на свой счёт Джон-Джейсон Петерка, Ник Шмальц, Логан Кули, Ник Шмальц, Александр Керфут и Клейтон Келлер.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Маммот» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 10 апреля. «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 9 апреля.

Материалы по теме Коннор Макдэвид обогнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ