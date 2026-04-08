Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Анахайм Дакс – Нэшвилл Предаторз, результат матча 8 апреля 2026, счет 0:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм» на выезде
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 5:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Хаула (Кемелль, Вильсбю) – 27:07     0:2 Форсберг – 31:26 (pp)     0:3 Шей (Пербикс, О'Райлли) – 39:00 (sh)     0:4 Л'Эрё (Кемелль, Хаула) – 49:51     0:5 Свечков (Джост, Уфко) – 55:07    

В составе победителей шайбы забросили Эрик Хаула, Филип Форсберг, Брэди Шей и Закари Л'Эрё. Довершил разгром соперника точный бросок российского нападающего Фёдора Свечкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Россиянин Павел Минтюков в составе «Дакс» не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Сан-Хосе» 10 апреля. «Нэшвилл» встретится в гостях с «Ютой» в тот же день.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Нью-Джерси» обыграл на выезде «Нэшвилл», у Свечкова передача
