Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм» на выезде
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 5:0 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Хаула (Кемелль, Вильсбю) – 27:07 0:2 Форсберг – 31:26 (pp) 0:3 Шей (Пербикс, О'Райлли) – 39:00 (sh) 0:4 Л'Эрё (Кемелль, Хаула) – 49:51 0:5 Свечков (Джост, Уфко) – 55:07
В составе победителей шайбы забросили Эрик Хаула, Филип Форсберг, Брэди Шей и Закари Л'Эрё. Довершил разгром соперника точный бросок российского нападающего Фёдора Свечкова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Россиянин Павел Минтюков в составе «Дакс» не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Сан-Хосе» 10 апреля. «Нэшвилл» встретится в гостях с «Ютой» в тот же день.
