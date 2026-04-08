Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм» на выезде

В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 5:0 одержали гости.

В составе победителей шайбы забросили Эрик Хаула, Филип Форсберг, Брэди Шей и Закари Л'Эрё. Довершил разгром соперника точный бросок российского нападающего Фёдора Свечкова.

Россиянин Павел Минтюков в составе «Дакс» не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Сан-Хосе» 10 апреля. «Нэшвилл» встретится в гостях с «Ютой» в тот же день.