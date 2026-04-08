Определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026

Определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026. «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции.

В последних матчах «Миннесота» обыграла на своём льду «Сиэтл Кракен» (5:2), а «Даллас» одолел в овертайме «Калгари Флэймс» (4:3). При этом «Старз» и «Уайлд» следующую встречу в регулярке проведут между собой.

Последний раз эти соперники пересекались в плей-офф в 2023 году — также на стадии первого раунда. Тогда сильнее оказались «Старз», взявшие верх в серии 4-2. Плей-офф в НХЛ стартует 18 апреля.

