Результаты матчей НХЛ на 8 апреля 2026 года

В ночь на 8 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 апреля 2026 года:

«Оттава Сенаторз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2;

«Детройт Ред Уингз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 Б;

«Монреаль Канадиенс» – «Флорида Пантерз» — 4:3 Б;

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» — 6:5 ОТ.

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» — 1:5;

«Даллас Старз» – «Калгари Флэймз» — 4:3 ОТ;

«Сент-Луис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» — 1:3;

«Миннесота Уайлд» – «Сиэтл Кракен» — 5:2.

«Юта Маммот» – «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» — 1:2;

«Анахайм Дакс» – «Нэшвилл Предаторз» — 0:5.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 106 очками после 78 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 112 очками после 77 игр.