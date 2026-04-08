«Колорадо» обеспечил себе первое место в Западной конференции НХЛ по итогам регулярки

«Колорадо Эвеланш» обеспечил себе первое место в Западной конференции НХЛ после победы над «Сент-Луис Блюз» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Клуб из Денвера набрал 112 очков в 77 играх и стал недосягаемым для ближайшего преследователя — «Далласа» (104 очка в 78 матчах). Определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026. «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции.

В первом раунде плей-офф команда под руководством Джареда Беднара сыграет с командой со второй позиции уайлд-кард.

Отметим, клубный рекорд «Эвеланш» по очкам в регулярке (118 в 82 играх) был установлен в сезоне-2000/2001, в котором команда выиграла и Президентский трофей, и Кубок Стэнли.