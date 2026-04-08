Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 8 апреля 2026 года

Сегодня, 8 апреля, пройдёт первый игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 8 апреля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – ЦСКА;

19:30. «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Группа А

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5);

«Авангард» (2) — ЦСКА (4).

Группа Б

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6);

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3).

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.