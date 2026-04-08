Расписание матчей плей-офф МХЛ на 8 апреля 2026 года

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 8 апреля 2026 года
Сегодня, 8 апреля, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 8 апреля 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы»;
16:30. «Белые Медведи» – «Стальные Лисы»;
16:30. «Авто» – «Толпар»;
18:30. «Чайка» – «Ирбис».

Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;
МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-3;
«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-2;
МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 3-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 2-1;
«Толпар» — «Авто» — 1-2;
«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-1;
«Ирбис» — «Чайка» — 1-2.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
