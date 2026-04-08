Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона из-за перелома пальца
Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов сломал палец во время матча с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б). Примечательно, что россиянин недавно получил перелом носа и играл в специальной маске. Куликов также стал третьим игроком «Пантерз» за последние несколько недель, чей сезон закончился из-за перелома пальца.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Себранго) – 09:23 1:1 Демидов (Кофилд, Слафковски) – 20:54 (pp) 1:2 Рейнхардт (Канин, Джонс) – 33:43 2:2 Дано (Добсон, Энгстрём) – 46:22 2:3 Луостаринен (Форслинг, Боквист) – 47:49 3:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:39 4:3 Кофилд – 65:00
Куликов сыграл всего 19 матчей в этом сезоне после первоначальной травмы верхней части тела 9 октября. Всего в НХЛ россиянин набрал 247 очков (50 голов, 197 передач) в 1037 играх за свою карьеру.
Эван Родригес сломал палец 26 марта, а Аарон Экблад — 31 марта.
До конца регулярного сезона «пантерам» осталось провести четыре игры.
