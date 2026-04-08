Зак Веренски стал третьим американским защитником с двумя подряд сезонами с 80+ очками
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился голом и результативной передачей в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) и добрался до отметки в 80 набранных очков в текущем сезоне. Веренски стал третьим американским защитником в истории НХЛ с двумя подряд сезонами с 80+ очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Хайнен (Марчмент) – 02:06 1:1 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 10:27 (pp) 2:1 Фолк (Ларкин, Шьяро) – 26:27 2:2 Веренски (Матейчук, Гривз) – 30:59 (pp) 3:2 Фолк (Дебринкэт, Копп) – 55:14 3:3 Фантилли (Веренски, Марченко) – 59:43 3:4 Веренски – 65:00
Ранее такое же достижение покорялось американским защитникам Филу Хаусли (с 1991 по 1993 год два сезона подряд) и Брайану Личу (с 1990 по 1992 год два сезона подряд).
В текущем сезоне на счету Веренски 22 гола и 58 результативных передач в 71 матче. Американский игрок обороны является одним из главных претендентов на приз лучшему защитнику сезона.
Материалы по теме
