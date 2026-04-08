Зак Веренски стал третьим американским защитником с двумя подряд сезонами с 80+ очками

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился голом и результативной передачей в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) и добрался до отметки в 80 набранных очков в текущем сезоне. Веренски стал третьим американским защитником в истории НХЛ с двумя подряд сезонами с 80+ очками.

Ранее такое же достижение покорялось американским защитникам Филу Хаусли (с 1991 по 1993 год два сезона подряд) и Брайану Личу (с 1990 по 1992 год два сезона подряд).

В текущем сезоне на счету Веренски 22 гола и 58 результативных передач в 71 матче. Американский игрок обороны является одним из главных претендентов на приз лучшему защитнику сезона.