Вратарь «Питтсбурга» — о встрече с Мурашовым: он произвёл на меня хорошее впечатление

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер высказался о первой встрече с российским голкипером Сергеем Мурашовым. Россиянин накануне был вызван в состав клуба НХЛ.

«Не знал, что ему всего 22 года. Мы разговорились, немного поговорили о хоккее, о семье, он показался мне порядочным парнем. Я был очень рад выйти с ним на лёд. Сергей произвёл на меня хорошее впечатление», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне у Мурашова 23 победы в 35 играх за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,13. В НХЛ 22-летний вратарь провёл пять матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.

Мурашов был выбран «Пингвинз» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Сергей находится на контракте новичка, который рассчитан до 30 июня 2027 года.