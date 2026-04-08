Иван Демидов случайно выругался при ответе на вопрос об игре в НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б). После встречи у россиянина спросили, как он чувствует себя спустя год игры в Национальной хоккейной лиге. Демидов случайно выругался перед ответом и тут же извинился.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Себранго) – 09:23 1:1 Демидов (Кофилд, Слафковски) – 20:54 (pp) 1:2 Рейнхардт (Канин, Джонс) – 33:43 2:2 Дано (Добсон, Энгстрём) – 46:22 2:3 Луостаринен (Форслинг, Боквист) – 47:49 3:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:39 4:3 Кофилд – 65:00
«Оу, чёрт… Извините», — сказал Демидов в послематчевом интервью.
Демидов в 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. Игрок дебютировал в НХЛ под конец прошлого регулярного чемпионата 14 апреля 2025 года. Всего в НХЛ российский нападающий провёл 80 матчей в регулярке и набрал 63 (19+44) очка.
