Иван Демидов случайно выругался при ответе на вопрос об игре в НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б). После встречи у россиянина спросили, как он чувствует себя спустя год игры в Национальной хоккейной лиге. Демидов случайно выругался перед ответом и тут же извинился.

«Оу, чёрт… Извините», — сказал Демидов в послематчевом интервью.

Демидов в 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. Игрок дебютировал в НХЛ под конец прошлого регулярного чемпионата 14 апреля 2025 года. Всего в НХЛ российский нападающий провёл 80 матчей в регулярке и набрал 63 (19+44) очка.