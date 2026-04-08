«Юта Маммот» стилизовала лёдозаливочную машину под мамонта. Эта машина получила название «Заммот».

«Созданный по образцу машины для заливки льда Zamboni, использовавшейся на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, наш Zammoth — это переосмысленный фрагмент истории штата Юта», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Юта»

«Юта» базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Домашние матчи проводит в «Дельта-центре». Команда основана на базе клуба «Аризона Койотс». «Юта» дебютировала в лиге в сезоне-2024/2025, в мае 2025 года клуб переименован в «Юта Маммот». В текущем сезоне команда близка к попаданию в плей-офф впервые в истории.