«Вы просто супер!» Николай Заварухин попрощался с болельщиками «Автомобилиста»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поблагодарил болельщиков екатеринбургского клуба. Специалист покинул команду после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» в шести матчах. На должность главного тренера назначен Алексей Кудашов.

«Дорогие болельщики! Хотел поблагодарить вас за тёплую поддержку «Автомобилиста». За эти годы мы стали единым целым. В тяжёлые моменты вы очень здорово помогали команде. Хотел бы вам пожелать успехов, также поддерживать любимую команду и верить в неё. Спасибо вам за четыре с половиной сезона, которые я здесь провёл. Вы просто супер!» — сказал Заварухин в обращении к болельщикам клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

