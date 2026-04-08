Игрок «Динамо» по хоккею с мячом сравнил зарплату в бенди с доходами хоккеистов КХЛ

Капитан московского «Динамо» по хоккею с мячом Никита Иванов заявил, что лидеры ведущих клубов Суперлиги по хоккею с мячом могут зарабатывать на уровне средних игроков в хоккее с шайбой.

«Конечно, у ребят из «шайбы» зарплаты на порядок больше. Мы все слышим, сколько денег зарабатывает крутой, классный игрок из «шайбы», а что касается остальных, не знаю. Но я в курсе, что у нас лидеры ведущих клубов Суперлиги неплохо получают — их зарплаты даже, может быть, сопоставимы с игроками из «шайбы» среднего уровня. Но это всё примерно», — цитирует Иванова ТАСС.

Согласно правовому регламенту КХЛ, минимальный размер оплаты труда для игроков с 17 до 21 года должен составлять не менее 750 тыс. рублей за сезон, в возрасте от 22 лет и старше — не менее 3 млн рублей.