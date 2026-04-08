Айдар Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Форвард «Калгари Флэймз» Айдар Суниев сыграл в матче с «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эта встреча стала для 21-летнего россиянина второй в карьере в Национальной хоккейной лиге и первой в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате АХЛ в активе Суниева 56 игр за «Калгари Рэнглерс» и 23 (15+8) очка при полезности «-26».
Суниев стал 66-м россиянином, задействованным в этом сезоне НХЛ. Столько же было в сезоне-2023/2024, когда был достигнут максимальный показатель после рекорда, установленного в сезоне-2000/2001 (72).
Напомним, что по итогам минувшего игрового дня определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026. «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции.
