Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айдар Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Айдар Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
Комментарии

Форвард «Калгари Флэймз» Айдар Суниев сыграл в матче с «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грицковян (Харли, Лундквист) – 24:30     1:1 Фараби (Клапка, Мяяття) – 32:38     1:2 Шарангович (Клапка, Уайтклауд) – 38:52     1:3 Парек (Коронато, Гридин) – 40:26 (pp)     2:3 Джонстон (Рантанен) – 41:16     3:3 Робертсон (Дюшейн, Майерс) – 44:51     4:3 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 63:39 (pp)    

Эта встреча стала для 21-летнего россиянина второй в карьере в Национальной хоккейной лиге и первой в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате АХЛ в активе Суниева 56 игр за «Калгари Рэнглерс» и 23 (15+8) очка при полезности «-26».

Суниев стал 66-м россиянином, задействованным в этом сезоне НХЛ. Столько же было в сезоне-2023/2024, когда был достигнут максимальный показатель после рекорда, установленного в сезоне-2000/2001 (72).

Напомним, что по итогам минувшего игрового дня определилась первая пара 1/8 финала Кубка Стэнли — 2026. «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» встретятся друг с другом, гарантировав себе вторую и третью строчки в Центральном дивизионе Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
«Даллас» в овертайме одолел «Калгари». У Гридина ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android