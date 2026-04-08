Капитан «Монреаля» назвал Ивана Демидова лучшим игроком матча с «Флоридой»
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки назвал своего партнёра по команде россиянина Ивана Демидова лучшим игроком в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б). Россиянин отметился заброшенной шайбой и сравнял счёт на старте второго периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Себранго) – 09:23 1:1 Демидов (Кофилд, Слафковски) – 20:54 (pp) 1:2 Рейнхардт (Канин, Джонс) – 33:43 2:2 Дано (Добсон, Энгстрём) – 46:22 2:3 Луостаринен (Форслинг, Боквист) – 47:49 3:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:39 4:3 Кофилд – 65:00
«Вероятно, сегодня вечером он был нашим лучшим игроком. Иван создаёт моменты из ничего, изучает игру, что делать с другими командами, как быть эффективным. Когда видишь Демидова в контратаках, его очень трудно остановить. Думаю, сегодня он был действительно хорош», — приводит слова Судзуки сайт НХЛ.
Всего на счету россиянина в дебютном сезоне 61 очко (18 голов + 43 передачи) в 78 матчах.
