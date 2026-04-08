Капитан «Монреаля» назвал Ивана Демидова лучшим игроком матча с «Флоридой»

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки назвал своего партнёра по команде россиянина Ивана Демидова лучшим игроком в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б). Россиянин отметился заброшенной шайбой и сравнял счёт на старте второго периода.

«Вероятно, сегодня вечером он был нашим лучшим игроком. Иван создаёт моменты из ничего, изучает игру, что делать с другими командами, как быть эффективным. Когда видишь Демидова в контратаках, его очень трудно остановить. Думаю, сегодня он был действительно хорош», — приводит слова Судзуки сайт НХЛ.

Всего на счету россиянина в дебютном сезоне 61 очко (18 голов + 43 передачи) в 78 матчах.