«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 8 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА не обыгрывал «Авангард» в основное время с 2022 года. В двух последних сезонах омичи в противостояниях с москвичами пропускали в среднем лишь по 0,5 гола за матч. В прошедшем регулярном чемпионате «Авангард» дома одержал победу со счётом 2:1, а на выезде всухую победил (2:0).