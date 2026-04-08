Джаред Беднар оценил победу «Колорадо» в Западной конференции по итогам регулярки НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о том, что команда гарантировала себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы ещё не достигли цели. Наша цель заключалась в том, чтобы начать с победы в дивизионе, в конференции. Нам нужна ещё одна победа, чтобы занять первое место в общем зачёте. Было бы безумием не стремиться к этому на данном этапе, верно? Это важно. Если вы достигли желаемого, вы должны попытаться завоевать преимущество своей площадки, особенно после такого сезона.

Но это здорово, да. Пока не устраиваем празднование или что-то подобное. Мы довольны тем, где находимся. Нам стоит немного порадоваться, потому что это была наша большая цель в начале года, теперь мы достигли части её, будем оставаться сосредоточенными. У нас осталось пять игр, чтобы продолжать работать над своей игрой и оттачивать некоторые моменты, поэтому уверены в своей игре перед стартом плей-офф», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.