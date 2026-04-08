Артюхин: «Салават» прыгнул выше головы, им сложно на что-то рассчитывать с «Локомотивом»

Бывший форвард сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина. Во втором раунде соперником уфимцев, выбивших «Автомобилист» (4-2), будет действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив».

«Не хочется умалять заслуг «Салавата». Но да, с учётом того, что было в начале сезона, думаю, все прекрасно понимают, что Уфа однозначно прыгнула выше головы. Потому что то, как они выглядели в начале сезона и как сейчас – это совсем другая команда.

Но даже при всём уважении, им сложно на что‑то рассчитывать в серии с «Локомотивом». Понятно, что ребята будут биться, будет сложная серия для «Локомотива». Но выход во второй раунд – уже отличный результат для «Салавата», тренерский штаб проделал огромную работу. Заслуга [тренера] Виктора Козлова в том, что он смог сплотить ребят, наладить игру и выровнять положение. Но в целом они уже хороший сезон провели», – цитирует Артюхина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ. Главные расклады от Вайсфельда
Эксклюзив
Что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ. Главные расклады от Вайсфельда
