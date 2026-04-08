Фетисов объяснил, почему он хочет от Овечкина продления контракта с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину нужно продлить контракт на сезон со столичным клубом, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с счётом плей-офф.

«Думаю, решение о продолжении карьеры будет принимать Саша — после того как обобщит всё то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей.

И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире. В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И ещё есть какая-то надежда на то, что команда попадёт в плей-офф. Но последнее поражение от «Рейнджерс» (1:8), конечно, расстроило многих. Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Суммарное количество заброшенных Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 1016 голов.

