Андрей Разин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо».

– Насколько опасно «Торпедо»? Есть ли у вас понимание, что они могут сыграть так, как «Сибирь» в матчах номер четыре и пять?
– Осталось восемь команд, они все достойные, поэтому любой соперник опасен. Какую тактику выберет «Торпедо» — не знаю. «Сибирь» — это одно, у «Торпедо» есть свои козыри. Это очень быстрая команда, они много забивают сходу и с контратак. Мы готовимся в штатном режиме.

– В этом плане «Металлург» и «Торпедо» схожи? Ведь контратаки и атаки сходу – это и ваш козырь.
– Это сложный вопрос, похожи мы или нет. То, что мы больше стараемся играть на атаку – похожи, но тактики немного разные и уровень немного разный. Я бы не стал сравнивать наши команды.

– С «Торпедо» встречались в регулярке почти полгода назад. Тренерский штаб опирается на эти игры, или это уже другая команда спустя полгода?
– Не сказал бы, что совсем другая команда, просто команды подстраиваются друг под друга. Конечно, мы посмотрели те игры, но соперник сделал выводы и те счета, которые были в «регулярке», они перестроятся немного. А может не перестроятся и будут совсем по-другому играть, посмотрим. Это было давно, всё уже забыто, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

